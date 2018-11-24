Боевики на Донбассе ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились

Противник пытался обострить ситуацию под Горловкой и у Попасной

Вчера, 23 ноября, ситуация на Донбассе была полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, за прошлые сутки враг обстрелял наши позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный (около города Золотое у Попасной). Опорные пункты наших войск у Троицкого (под Горловкой) противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРК.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск у Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 23 ноября два боевика были уничтожены и еще один – ранен.

Сутками ранее, 22 ноября, боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза, сообщили в пресс-центре ООС. В частности, боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, хутор Вольный, Луганское и Павлополь. Кроме того, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

Напомним, 21 ноября на Донбассе боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, ранение получил боец ВСУ.

А 20 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.