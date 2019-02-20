Боевики обострили ситуацию на Донбассе и горько пожалели: шестеро оккупантов уничтожены и ранены

Война на Донбассе – боевики несут потери

Facebook Оперативного командования ВСУ "Восток".

Боевики обострили ситуацию на Донбассе и горько пожалели: шестеро оккупантов уничтожены и ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff21697.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff21697.png 2019-02-20T07:11:00+02:00 Украина Война на Донбассе - боевики несут потери

Вчера, 19 февраля, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 15 раз применили запрещенное Минском оружие.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Боевики в общем израсходовали 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года это – самое большее применение противником средств огневого поражения, говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников:

из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи населенного пункта Лебединское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм и, во второй раз, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Водяное;

дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял украинских защитников:

четыре раза – один обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, второй – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, третий – из минометов калибра 120 мм и четвертый – из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское;

трижды – один обстрел из минометов калибра 82 мм, второй – из зенитной установки ЗУ-23-2, и третий – из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Золотое-4;

дважды – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Катериновка;

из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов – около поселка городского типа Луганское.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, 19 февраля трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" с минометов калибра 82 мм с расходом 15 мин, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Катериновки.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о вчерашнем обострении на Донбассе: боевики установили "рекорд" по обстрелам с начала года .

Также мы сообщали, что 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

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