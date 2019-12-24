Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге, ВСУ понесли потери

В результате вражеских обстрелов один военнослужащих Объединенных сил получил ранения

/ Фото: Минобороны РФ

В течение суток, 24 декабря, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня семь раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Один обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован вблизи населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , а именно:

трижды неподалеку Новолуганского – из 82 мм миномета – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Реклама

рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов – из гранатометов различных систем.

Сегодня, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащих Объединенных сил получил ранения.

Напомним, сутками ранее, 23 декабря, боевики тоже семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Напомним, 22 декабря боевики восемь раз обстреляли украинские позиции. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама