Боевики обострили ситуацию под Донецком, нарвались на ответку и понесли потери
Жарко было в районе Авдеевки и у Марьинки
В среду, 13 марта, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник обстрелял наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.
В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.
Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.
По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое – ранены.
С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, также говорится в сообщении штаба ООС.
Напомним, 12 марта, боевики обострили ситуацию на Донбассе и потеряли шесть человек убитыми и ранеными . Жарко было в районе Авдеевки, у Павлополя и Крымского.
Сутками ранее, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка под Донецком .
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