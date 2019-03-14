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Боевики обострили ситуацию под Донецком, нарвались на ответку и понесли потери

Сегодня, 07:05

Жарко было в районе Авдеевки и у Марьинки

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев)
Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).
Боевики обострили ситуацию под Донецком, нарвались на ответку и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5be7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5be7.jpg Украина Жарко было в районе Авдеевки и у Марьинки

В среду, 13 марта, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник обстрелял наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, также говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, 12 марта, боевики обострили ситуацию на Донбассе и потеряли шесть человек убитыми и ранеными . Жарко было в районе Авдеевки, у Павлополя и Крымского.

Сутками ранее, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка под Донецком .

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Тег Донецк, провокации, марьинка, боевики Донбасса, ООС, потери боевиков

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