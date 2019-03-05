Боевики открыли огонь по украинским бойцам: в ВСУ есть раненые
За сегодняшний день украинские военные попали под обстрелы под Лебединским, Широкино, Песками, Авдеевкой и Крымским
С начала суток к 18:00 украинские войска семь раз попали под обстрелы боевиков на Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил 5 марта.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстрелял наши позиции шесть раз:
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Лебединское;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи села Водяное;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – у села Широкино;
- дважды, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески;
- из стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.
"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – резюмировали военные.
Напомним, ранее стало известно о ликвидации медика противника – Любови Коробки с позывным "Лютик", которая спасала "воинов ДНР".
Мы также писали, что в Донецкой области во время ремонта трассы Лиман – Доброполье дорожные рабочие наткнулись на артиллерийский тайник – почти 30 снарядов и обломки противотанковой пушки времен Второй мировой войны.
Кроме того, в украинской разведке сообщили, что российско-оккупационное командование усилило подготовку войск "1 и 2 АК ВС РФ" к активизации боевых действий и проводит скрытую перепись населения оккупированных территорий на случай мобилизации мирных жителей.
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