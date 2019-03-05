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Боевики открыли огонь по украинским бойцам: в ВСУ есть раненые

Сегодня, 19:08

За сегодняшний день украинские военные попали под обстрелы под Лебединским, Широкино, Песками, Авдеевкой и Крымским

Фото: Getty Images
Боевики открыли огонь по украинским бойцам: в ВСУ есть раненые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ce/17f/5c69ce17f3fec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ce/17f/5c69ce17f3fec.jpg Украина За сегодняшний день украинские военные попали под обстрелы под Лебединским, Широкино, Песками, Авдеевкой и Крымским

С начала суток к 18:00 украинские войска семь раз попали под обстрелы боевиков на Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил 5 марта.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстрелял наши позиции шесть раз:

  • из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Лебединское;
  • из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи села Водяное;
  • из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – у села Широкино;
  • дважды, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески;
  • из стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – резюмировали военные.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации медика противника – Любови Коробки с позывным "Лютик", которая спасала "воинов ДНР".

Мы также писали, что  в Донецкой области во время ремонта трассы Лиман – Доброполье дорожные рабочие наткнулись на артиллерийский тайник – почти 30 снарядов и обломки противотанковой пушки времен Второй мировой войны.

Кроме того, в украинской разведке сообщили, что российско-оккупационное командование усилило подготовку войск "1 и 2 АК ВС РФ" к активизации боевых действий и проводит скрытую перепись населения оккупированных территорий на случай мобилизации мирных жителей. 

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Тег Донбасс, ВСУ, война на востоке Украины , армия Украины, боевики Донбасса, ООС

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