Боевики передали Украине десятки заключенных: опубликованы фото

Украинская сторона продолжает не только освобождать пленных, но и забирает из ОРДЛО осужденных

Боевики передали Украине десятки заключенных: опубликованы фото 2019-02-07T15:13:00+02:00 Украина Украинская сторона продолжает не только освобождать пленных, но и забирает из ОРДЛО осужденных















В городе Счастье Луганской области сегодня состоялась передача осужденных украинцев с оккупированной части Донбасса. Украинской стороне боевики передали 33 человека. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Речь не идет об их освобождении. По ее словам, переданные лица будут отбывать наказание на территории свободной Украины.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. В декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания", – написала Денисова.

Напомним, в декабре прошлого года в украинские тюрьмы из оккупированного Луганска вывезли десятки осужденных. 42 заключенных, которые получили сроки до 2014 года, были переведены в тюрьмы на подконтрольные Украине территории.

В 2016 г. в Украине стартовала реформа пенитенциарной системы, которая должна в корне изменить представление о тюрьмах в стране. Так, замминистра юстиции Денис Чернышов в интервью "Сегодня" рассказал, почему пенитенциарная система в Украине должна стать не карательной, а направленной на изменения мировоззрения, и как после тюрем помочь заключенным интегрироваться в общество.

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