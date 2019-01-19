Боевики потревожили украинских военных и поплатились за это

Противник нагнетал обстановку под Донецком и на Мариупольском правлении

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.

Боевики потревожили украинских военных и поплатились за это //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2b2/a2b/5c42b2a2bbcb2.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2b2/a2b/5c42b2a2bbcb2.jpg 2019-01-19T07:17:00+02:00 Украина Противник нагнетал обстановку под Донецком и на Мариупольском правлении

В пятницу, 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Вольный (Золотое-4).

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово (Мариупольское направление) из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера.

Дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Красногоровка (под Донецком), из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военных вблизи поселка Водяное.

Также противник вел огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Марьинка и поселка Чермалык.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 18 января, один оккупант погиб.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня, говорится в сообщении штаба ООС.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что военным РФ на Донбассе повысили зарплаты, но они не в восторге. Как выяснила украинская разведка, командование боевиков решило поднять мотивацию своих "воинов", но те испугались неотвратимого наказания за военные преступления.

Также напомним, что украинским военным существенно подняли зарплату. Бойцы на передовой будут получать 20 тысяч гривен.

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