Боевики признали, что боец ВСУ из огнемета уничтожил их блиндаж
Огневую точку "Прыщ" разнесло в щепки, есть потери в живой силе
Боевики т.наз. "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
Просепаратистские паблики в соцсети сообщили, что "каратель ВСУ убил ополченцев в блиндаже из "Шмеля". К сожалению, пока неизвестно, сколько оккупантов было уничтожено метким выстрелом из реактивного пехотного огнемета.
Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков . Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее, и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.
Также было опубликовано видео удара ВСУ, которые подбили танк и накрыли блиндаж боевиков . На позиции противника находились три танка Т-72 в нарушение Минских соглашений, за что боевики были наказаны.
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