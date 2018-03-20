Боевики продолжают нарушать перемирие, ВСУ несут потери

За прошлые сутки, 19 марта, боевики и российские военные на Донбассе в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.

Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.

Так, из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников у Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режим всеобъемлющего прекращения огня враг соблюдал в полной мере, говорится в сообщении штаба спецоперации.

Напомним, сутками ранее пророссийские боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, ранение получил один боец.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенко, на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока, отметил глава государства.