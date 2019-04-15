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Боевики пустили слух, что придумали способ борьбы с украинскими беспилотниками

Сегодня, 05:30

Оккупанты насторожились, что ВСУ испытали турецкий оперативно-тактический ударный БПЛА Bayraktar

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2. Фото: Wikipedia

В ряде передовых подразделениях 1-го АК "ДНР" командный состав активно распространяет среди личного состава информацию о том, что в ближайшей перспективе на передовой должны появиться некие "новейшие российские средства борьбы с БПЛА украинских войск".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

Как уточняет военный эксперт, что именно подразумевается под этим термином – на данный момент информации нет. Однако, судя по докладам командиров подразделений оккупантов последнего времени, для противника стало серьезной проблемой "комплексное использование" силами ОС схемы — тактический дрон плюс огневые средства.

Также обращает внимание, что подобные "успокаивающие" заявления командиров подразделений оккупантов появились вскоре после того, как в конце марта с.г. в ВСУ был успешно испытан турецкий оперативно-тактический ударный БПЛА Bayraktar TB2, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, Россия развернула на Донбассе спецоборудование по радиоэлектронной борьбе и созданию помех для беспилотников, вот только пострадали от него их же БПЛА. Неделей ранее военные РФ на Донбассе новой техникой "сбили" свои же беспилотники.

А пока у врага проблемы с оборудованием, в Украине недавно испытали ударный турецкий беспилотник Bayraktar, способный уничтожить цель с высоты в семь километров


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Тег беспилотник, фейк, Тымчук, бпла, дрон, боевики Донбасса, Bayraktar

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