Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери

Сегодня, 18:25

При обстреле один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Facebook Генерального штаба ВСУ
Facebook Генерального штаба ВСУ.
Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de4/1e0/5c4de41e07275.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de4/1e0/5c4de41e07275.jpg Украина При обстреле один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, четыре раза применив запрещенное "Минском" оружие, израсходовав 31 мину калибров 120 и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня:

  • трижды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;
  • дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское;
  • из крупнокалиберных пулеметов – у города Красногоровка;
  • из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Каменка;
  • из ручных противотанковых и подствольных гранатометов – вблизи села Водяное;
  • из крупнокалиберных пулеметов – у города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы пять обстрелов наших позиций:

  • из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи села Крымское;
  • из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-1 – у поселка Новолуганское;
  • из минометов калибра 82 мм – в районе хутора Вольного и Новозвановки;
  • из противотанковых ракетных комплексов – вблизи пгт Троицкое.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

В то же время ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 25 марта, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Они схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены . Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег провокация, обстрел, попасная, Крымское, Светлодарская дуга, боевики Донбасса, хутор Вольный

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России

Сегодня, 17:35

Военные эксперты рассказали, пойдут ли боевики на провокации накануне президентских выборов в Украине

Копал траншеи и стрелял по ВСУ: в Чехии судят боевика "ДНР"

Сегодня, 15:16

35-летний кадровый военный Эрик Эшту три недели находился на оккупированных территориях в 2015 году

Сорванная "Слива" и нефартовый "Грек": офицер ВСУ показал новых уничтоженных боевиков

Вчера, 06:20

Боевики из Славянска и Донецка вошли в состав "бригады 200", пишет Анатолий Штефан

Реалии "Л/ДНР": "республику" захлестнуло бытовое насилие с применением гранат

Сегодня, 04:30

Гранаты взрывают в жилых помещениях, на частных подворьях и в общественных местах

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Украине предложили решение по Азовскому морю

Совет "Нафтогаза" назвал размер зарплаты Андрея Коболева

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны