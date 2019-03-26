Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери

При обстреле один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Facebook Генерального штаба ВСУ.

Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de4/1e0/5c4de41e07275.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de4/1e0/5c4de41e07275.jpg 2019-03-26T18:25:04+02:00 Украина При обстреле один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, четыре раза применив запрещенное "Минском" оружие, израсходовав 31 мину калибров 120 и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня:

трижды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское;

из крупнокалиберных пулеметов – у города Красногоровка;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Каменка;

из ручных противотанковых и подствольных гранатометов – вблизи села Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов – у города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы пять обстрелов наших позиций:

из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи села Крымское;

из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-1 – у поселка Новолуганское;

из минометов калибра 82 мм – в районе хутора Вольного и Новозвановки;

из противотанковых ракетных комплексов – вблизи пгт Троицкое.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

В то же время ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 25 марта, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Они схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены . Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

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