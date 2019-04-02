Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе: потеряли восемь человек и БМП
"Жарко" было у Крымского, на Светлодарской дуге и под Золотым
1 апреля на Донбассе противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, при этом пять раз применив запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз:
- дважды – из стрелкового оружия – вблизи поселка Пески;
- из станковых противотанковых гранатометов – около города Авдеевка;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;
- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов:
- шесть раз – из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Крымское;
- дважды – из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское;
- дважды – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселка Золотое-4;
- из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Зайцево;
- из крупнокалиберных пулеметов – в районе хутора Вольного и Новотошковского.
Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив шестерых оккупантов. Также огнем уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.
С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе пгт Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди личного состава нет.
Подразделение, которое попало под огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.
Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе ООС.
Напомним, утром 1 апреля группа пехоты противника выдвинулась в направлении позиций ВСУ, при этом враг применил отвлекающий огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные жестко пресекли попытки боевиков , которые хотели прорваться к позициям ВСУ. В результате, после ответного огня наших воинов, враг понес потери.
А сутками ранее, 31 марта, украинские военные жестко пресекли провокацию боевиков , когда в районе Лебединского противник ударил из крупнокалиберных пулеметов.
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