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Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе: потеряли восемь человек и БМП

Сегодня, 07:14

"Жарко" было у Крымского, на Светлодарской дуге и под Золотым

Фото: Facebook 93-я бригада ВСУ
Фото: Facebook 93-я бригада ВСУ.
Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе: потеряли восемь человек и БМП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2e1/255/5ca2e1255d9d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2e1/255/5ca2e1255d9d9.jpg Украина "Жарко" было у Крымского, на Светлодарской дуге и под Золотым

1 апреля на Донбассе противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, при этом пять раз применив запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз:

  • дважды – из стрелкового оружия – вблизи поселка Пески;
  • из станковых противотанковых гранатометов – около города Авдеевка;
  • из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;
  • из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов:

  • шесть раз – из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Крымское;
  • дважды – из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское;
  • дважды – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселка Золотое-4;
  • из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Зайцево;
  • из крупнокалиберных пулеметов – в районе хутора Вольного и Новотошковского.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив шестерых оккупантов. Также огнем уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе пгт Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди личного состава нет.

Подразделение, которое попало под огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе ООС.

Напомним, утром 1 апреля группа пехоты противника выдвинулась в направлении позиций ВСУ, при этом враг применил отвлекающий огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные жестко пресекли попытки боевиков , которые хотели прорваться к позициям ВСУ. В результате, после ответного огня наших воинов, враг понес потери.

А сутками ранее, 31 марта, украинские военные жестко пресекли провокацию боевиков , когда в районе Лебединского противник ударил из крупнокалиберных пулеметов.


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Тег бмп, авдеевка, пески, Крымское, лебединское, Светлодарская дуга, Новолуганское, потери боевиков, хутор Вольный

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