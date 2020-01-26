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Боевики снова нанесли урон ВСУ: военные рассказали о ситуации на Донбассе

26 января, 07:23

Противник продолжает бить из запрещенного Минскими соглашениями вооружения

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики снова активничали на Донбассе. 25 января оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и применял снайперов. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ, сообщает штаб Объединенных сил.

Девять обстрелов по позициям украинской армии пришлись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Песков – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза вблизи Березового – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Водяным – с 82-мм миномета (10 мин);
  • неподалеку Широкино – с миномета калибра 82 мм (3 мины), гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Катериновки (из крупнокалиберного пулемета).

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"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.

Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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