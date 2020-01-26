Боевики снова нанесли урон ВСУ: военные рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики снова активничали на Донбассе. 25 января оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и применял снайперов. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ, сообщает штаб Объединенных сил.
Девять обстрелов по позициям украинской армии пришлись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Песков – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Березового – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Водяным – с 82-мм миномета (10 мин);
- неподалеку Широкино – с миномета калибра 82 мм (3 мины), гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Катериновки (из крупнокалиберного пулемета).
"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сообщили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.
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