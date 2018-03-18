Боевики снова нарушили перемирие: военные рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 08:01

Пророссийские силы практически ни одного дня не соблюдали режим прекращения огня

Противостояние на Донбассе. Фото: Facebook/Минобороны РФ
Противостояние на Донбассе. Фото: Facebook/Минобороны РФ

Пророссийские боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, атаковав позиции Вооруженных сил Украины, сообщает штаб АТО.

Украинские военные отмечают, что противник один раз обстрелял защитников Украины.

"На Донецком направлении враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – говорится в сообщении.

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Также в штабе АТО подчеркнули, что в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

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Напомним, наблюдатели ОБСЕзафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенко, на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с Севера, так и с Востока, отметил глава государства.
Донбасс, ВСУ, боевики, перемирие, обстрелы, ато
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"Сегодня"

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