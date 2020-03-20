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Боевики снова "проснулись": ВСУ понесли потери вблизи Луганского

20 марта, 16:47

Сергей Мартынец

Боевики ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

На Донбассе ВСУ продолжают нести потери. На этот раз в результате вражеских обстрелов на Луганском направлении сегодня был ранен украинский защитник, сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что оккупационные войска вели огонь по позициям ООС в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – сообщили военные.

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В свою очередь подразделение, которое оказалось под вражеским огнем, нанесло ответный удар из разрешенного вооружения.

Отметим, что на передовой не утихают обстрелы ни на день – боевикам даже пандемия не мешает. 20 марта украинская армия понесли потери, военнослужащий погиб во время снайперского обстрела в районе Новоалександровки. Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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