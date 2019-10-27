Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Боевики снова сорвали отвод войск у Золотого: что происходит на Донбассе

27 октября, 07:17

Противник никак не угомонится и снова применил запрещенное оружие на передовой

/ Фото: Минобороны Украины

Обстрелы на Донбассе продолжаются. 26 октября контролируемые Россией боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов:

  • неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • у Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

Реклама

  • пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Хутора Вольного – с подствольных гранатометов;
  • дважды у Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Зайцево – из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия;
  • в районе Новгородского – из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По данным штаба ООС, в результате боевых действий потерь у ВСУ не было.

В тренде
Украина переходит на зимнее время: когда переводить стрелки часов
Фото: Reuters/Christian Hartmann

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы Золотое ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видео
Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видеоХарьков
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопроса
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопросаПолитика
Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошло
Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошлоФинансы
Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелка
Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелкаХарьков

Новости партнеров

Loading...
загрузка...