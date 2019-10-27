Боевики снова сорвали отвод войск у Золотого: что происходит на Донбассе

Противник никак не угомонится и снова применил запрещенное оружие на передовой

/ Фото: Минобороны Украины

Обстрелы на Донбассе продолжаются. 26 октября контролируемые Россией боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов:

неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

у Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

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пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Хутора Вольного – с подствольных гранатометов;

дважды у Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия ;

; дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево – из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия;

в районе Новгородского – из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По данным штаба ООС, в результате боевых действий потерь у ВСУ не было.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

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