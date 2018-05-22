Боевики сообщают о взрыве автобуса с пассажирами на Донбассе (дополнено)

Сегодня, 17:47

Согласно сообщением информационных ресурсов боевиков, не обошлось без жертв

Фото: AFP
Фото: AFP

На оккупированной территории Донецкой области в Дебальцево взорван рейсовый автобус, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил представитель боевиков в СЦКК Руслан Якубов, предают подконтрольные боевикам информационные ресурсы.

Отмечается, что взрыв автобуса случился сегодня. "СМИ" боевиков сообщают об одном погибшем и двух раненных.

В свою очередь Якубов назвал возможную причину взрыва.

"Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, который двигался по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывное вещество находилось внутри автобуса. ... На данный момент известно об одном погибшем, двух раненых", – сказал он.

Собственный корреспондент сайта "Сегодня" в Донецке отметил, что по информации местных жителей, молодой парень вез в кармане гранату, которая выпала на пол и взорвалась. 

Напомним, 21 мая боевики обстреляли Зайцево, в результате чего ранение получила женщина. Пенсионерку госпитализирована с минно-взрывной травмой.

Накануне на Донбассе контролируемые Россией боевики обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего погиб местный житель.

Также мы писали о том, что 17 мая враг обстрелял мирный населенный пункт Троицкое из 122 мм артиллерии, в результате чего погибли отец и ребенок, ранения получил другой сын и мать этих детей.
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