Боевики стягивают к своим укреплениям тяжелую технику

Грохот двигателей слышен за несколько километров

Украинские военные всегда дают боевикам адекватный ответ. Фото: Facebook

Боевики т.наз. "Л/ДНР" стягивают к своим укреплениям тяжелую технику. Грохот двигателей слышен в нескольких километрах от позиций украинских военных. Всегда под прикрытием плотным огнем работают враждебные разведчики. За сутки противник почти полсотни раз бил из артиллерии, в частности из тяжелых минометов. Пять бойцов ВСУ ранены.

Бой продолжался два с половиной часа. Несколько мин было выпущено по позициям военных из района Горловской промзоны. Таких обстрелов на этих позициях не было больше месяца, рассказывают бойцы.

Противник спланировано нанес массированный удар. Это были минометы, ближе к нашим позициям били пулеметы из многих точек. Минометы – 80 и 120 калибра. Также АГС, СПГ – было довольно "жарко".

Могло быть и хуже. Враг, пренебрегая всеми договоренностями, стягивает на свои позиции тяжелую технику. Грохот двигателей был слышен за несколько километров – говорят армейцы.

"Танчики, скорее всего. Гусеничная техника работала и приближалась в нашу сторону, но потом, когда бой закончился, прекратились звуки. Видимо где-то в засаде скрылись. Или выжидают команды сейчас", – говорят бойцы.

Разведчики противника постоянно пытаются подойти поближе к укреплениям армейцев. Действуют несколькими группами по четыре-шесть 6 человек.

"Подлезает, бывает, ДРГ-группа узнать, сколько находится живой силы, сколько техники на наших позициях. Наблюдаем и не допускаем", – рассказывают украинские военные.

По армейцам регулярно стреляет снайпер. Работает профессионально, то и дело меняет позиции.

"Двое наших военных погибли от пули снайпера. С большого расстояния работал, с хорошей оптикой, хорошей винтовкой, калибр 12,7 – это не "шахтеры" и не "трактористы", почерк – идентичный один в один", – говорят украинские защитники.

Чтобы дать достойный отпор врагу, бойцы должны действовать как единый мощный механизм – говорит Виктор. На фронт он ушел в 2014 году – просто с Майдана. Львовский железнодорожник в пятом поколении на пенсию в свои 58 не собирается.

"Тут не суть в годах. Желательно, если ты можешь принести хоть какую-то пользу. Да, ты не можешь бегать – но ты можешь взять лопату и можешь копать, не можешь что-то таскать, но ты хорошо наводишь оружие – можешь стрелять", – говорит боец.

Виктор шутит – подписал контракт до конца Операции объединенных сил, и уже серьезнее добавляет: будет воевать, пока хватит сил.

Новости "Сегодня" сообщали об обострении на Донбассе и новых потерях ВСУ .

Также было опубликовано видео мощного удара ВСУ под Докучаевском: уничтожены 10 боевиков, 13 – ранены .

Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики стягивают к своим укреплениям тяжелую технику". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"