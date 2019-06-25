Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Боевики стягивают к своим укреплениям тяжелую технику

25 июня, 21:04

Грохот двигателей слышен за несколько километров

Украинские военные всегда дают боевикам адекватный ответ
Украинские военные всегда дают боевикам адекватный ответ. Фото: Facebook

Боевики т.наз. "Л/ДНР" стягивают к своим укреплениям тяжелую технику. Грохот двигателей слышен в нескольких километрах от позиций украинских военных. Всегда под прикрытием плотным огнем работают враждебные разведчики. За сутки противник почти полсотни раз бил из артиллерии, в частности из тяжелых минометов. Пять бойцов ВСУ ранены.

Бой продолжался два с половиной часа. Несколько мин было выпущено по позициям военных из района Горловской промзоны. Таких обстрелов на этих позициях не было больше месяца, рассказывают бойцы.

Противник спланировано нанес массированный удар. Это были минометы, ближе к нашим позициям били пулеметы из многих точек. Минометы – 80 и 120 калибра. Также АГС, СПГ – было довольно "жарко".

Могло быть и хуже. Враг, пренебрегая всеми договоренностями, стягивает на свои позиции тяжелую технику. Грохот двигателей был слышен за несколько километров – говорят армейцы.

"Танчики, скорее всего. Гусеничная техника работала и приближалась в нашу сторону, но потом, когда бой закончился, прекратились звуки. Видимо где-то в засаде скрылись. Или выжидают команды сейчас", – говорят бойцы.

Разведчики противника постоянно пытаются подойти поближе к укреплениям армейцев. Действуют несколькими группами по четыре-шесть 6 человек.

"Подлезает, бывает, ДРГ-группа узнать, сколько находится живой силы, сколько техники на наших позициях. Наблюдаем и не допускаем", – рассказывают украинские военные.

По армейцам регулярно стреляет снайпер. Работает профессионально, то и дело меняет позиции.

"Двое наших военных погибли от пули снайпера. С большого расстояния работал, с хорошей оптикой, хорошей винтовкой, калибр 12,7 – это не "шахтеры" и не "трактористы", почерк – идентичный один в один", – говорят украинские защитники.

Чтобы дать достойный отпор врагу, бойцы должны действовать как единый мощный механизм – говорит Виктор. На фронт он ушел в 2014 году – просто с Майдана. Львовский железнодорожник в пятом поколении на пенсию в свои 58 не собирается.

"Тут не суть в годах. Желательно, если ты можешь принести хоть какую-то пользу. Да, ты не можешь бегать – но ты можешь взять лопату и можешь копать, не можешь что-то таскать, но ты хорошо наводишь оружие – можешь стрелять", – говорит боец.

Виктор шутит – подписал контракт до конца Операции объединенных сил, и уже серьезнее добавляет: будет воевать, пока хватит сил.

Новости "Сегодня" сообщали об обострении на Донбассе и новых потерях ВСУ .

Также было опубликовано видео мощного удара ВСУ под Докучаевском: уничтожены 10 боевиков, 13 – ранены .


Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег снайпер, провокации, обстрелы, обострение, боевики Донбасса, потери ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики стягивают к своим укреплениям тяжелую технику". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация на Донбассе обострилась: двое военнослужащих ранены, еще двое травмированы

Сегодня, 09:23

Оккупанты за минувшие сутки 44 раза открыли огонь по позициям ВСУ

Боевики на Донбассе за сутки устроили 31 обстрел : ранены бойцы ООС

23 июня, 08:13

Восемь раз боевики применяли запрещенное "Минском" оружие

Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты устроили 11 обстрелов

22 июня, 20:08

Вражеским огнем был ранен один украинский военный

Боевики нагнетают обстановку на Донбассе: названы самые горячие участки фронта

20 июня, 04:30

Противник серьезно нарастил число ударов по позициям ВСУ, сообщает Информсопротивление

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как спастись от клещей

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

На глубине 4 метров в Днепре обнаружили тело мужчины

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь