Боевики ударили из БМП и гранатометов и получили ответ: у ВСУ двое раненых, оккупанты считают потери
"Жарко" было на Светлодарской дуге и Приморском направлении
Сегодня, 2 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе по состоянию на 18:00 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Оккупанты вели огонь по позициям наших подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции наших защитников:
- дважды из 120 и 82 мм минометов – вблизи города Авдеевка;
- трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – у города Марьинка;
- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у села Лебединское;
- из автоматических станковых гранатометов – в районе поселка Широкино;
- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:
- из 82 мм минометов и вооружения БМП – у населенного пункта Новолуганское;
- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселков Новозвановка и Луганское.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения ОС дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.
Напомним, сутками ранее, 1 мая, боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери . Пятеро оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены.
Также сообщалось об обострении на Донбассе 30 апреля, когда потери понесли и ВСУ, и боевики .
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