Боевики ударили из пушек, у ВСУ серьезные потери: подробности боев на Донбассе

На Донбассе боевики продолжают усиливать обстрелы. Только за вчерашний день противник 12 раз атаковал позиции украинских военных, применив при этом запрещенные к размещению на передовой артиллерию калибра 122 мм, 120 мм и 82-мм минометы, также гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку от Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Позже, агрессор активизировался в районе Гранитного, ударив по позициям ВСУ из миномета 82-го калибра и ПТРК. Вблизи Марьинки враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Светлодарска боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, а в районе Крымского выпустил мины 120-го калибра. По защитникам Орехово оккупанты ударили со станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к населенному пункту Новотошковское. Силы ООС открыли ответный огонь и заставили боевиков замолчать.

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"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность. К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения", – сообщили в штабе.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 27 июня, на Донбассе подорвался сапер на неизвестном взрывном устройстве, получив осколочные ранения. Его доставили в больницу и оказывают помощь.

А тем временем уроженка Донецка рассказала, как попала в плен "ДНР" за российский флаг. Евгения Йепес, которая сейчас живет в Испании, приехала в т.н. "ДНР" проверить свою квартиру, а потом не смогла выехать из оккупированных территорий из-за коронакризиса.

Видео: https://www.youtube.com/channel/Denis Kazanskyi

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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