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Боевики ударили из пушек, у ВСУ серьезные потери: подробности боев на Донбассе

28 июня, 07:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бойцы сил ООС заставили противника замолчать, открыв ответный огонь

На Донбассе боевики продолжают усиливать обстрелы. Только за вчерашний день противник 12 раз атаковал позиции украинских военных, применив при этом запрещенные к размещению на передовой артиллерию калибра 122 мм, 120 мм и 82-мм минометы, также гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку от Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Позже, агрессор активизировался в районе Гранитного, ударив по позициям ВСУ из миномета 82-го калибра и ПТРК. Вблизи Марьинки враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Светлодарска боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, а в районе Крымского выпустил мины 120-го калибра. По защитникам Орехово оккупанты ударили со станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к населенному пункту Новотошковское. Силы ООС открыли ответный огонь и заставили боевиков замолчать.

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"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность. К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения", – сообщили в штабе.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 27 июня, на Донбассе подорвался сапер на неизвестном взрывном устройстве, получив осколочные ранения. Его доставили в больницу и оказывают помощь.

А тем временем уроженка Донецка рассказала, как попала в плен "ДНР" за российский флаг. Евгения Йепес, которая сейчас живет в Испании, приехала в т.н. "ДНР" проверить свою квартиру, а потом не смогла выехать из оккупированных территорий из-за коронакризиса.

Видео: https://www.youtube.com/channel/Denis Kazanskyi

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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