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Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия: ВСУ и противник несет существенные потери

10 июля, 07:18

"Жарко" было в районе Мариуполя и на Светлодарской дуге

Боевики бьют из миномета
Боевики бьют из миномета. Фото: Минобороны РФ

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.   

Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Ломакино – из артиллерийской системы калибра 122 мм;
  • дважды неподалеку Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов;
  • два раза окраину Новомихайловки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
  • дважды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
  • вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • пять раз у Красногоровки – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Пищевики – из автоматического гранатомета;
  • окраину Чермалыка – с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз:

  • дважды вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • три раза Новолуганское – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм;
  • в районе населенного пункта Шумы – из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • окраину Новгородского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки, 9 июля три оккупанта уничтожены и трое – ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

  • дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Причепиловки – из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • окраину Новотошковского – из артиллерийской системы калибра 122 мм.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что сутками ранее, 8 июля, боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военных не было. ответным огнем два оккупанта были уничтожены и трое ранены.

Напомним, 7 июля боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский воин погиб, двое – получили ранения, еще один – боевые травмы. В свою очередь, ответным огнем наши бойцы уничтожили двоих оккупантов.


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Тег обстрелы, широкино, Красногоровка, Крымское, Новотошковское, чермалык, зайцево, Светлодарская дуга, боевики Донбасса

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