Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"

Сегодня, 18:20

Противник наносил удары по ВСУ от самых северных до самых южных позиций

Facebook штаба ООС
Facebook штаба ООС

В течение сегодняшнего дня, 13 ноября, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом, враг дважды применял запрещенное "Минском" оружие.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил у Чермалык (Мариупольское направление). Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымское (Луганское направление), а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки (под Донецком).

Обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, однако, готовы и к более активным мерам.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал, добавили в штабе ООС.

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Напомним, сутками ранее, 12 ноября, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

а протяжении 11 ноября на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов боевиками позиций украинских военных. При этом в рядах наших бойцов обошлось без потерь.
Донбасс, боевики, провокации, обстрелы, Крымское, чермалык

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"Сегодня"

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