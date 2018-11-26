Боевики ударили на Светлодарской дуге и под Мариуполем, но потеряли 10 человек

За прошлые сутки, 25 ноября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Враг обстреливал наших укрепления в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, и Травневое на Светлодарской дуге, Пески и Красногоровка – под Донецком, Чермалык, Павлополь и Лебединскоепод Мариуполем. Здесь оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили у Троицкого и один раз – в районе Луганского.

В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, за прошлые сутки четыре оккупанта были уничтожены, еще шестеро – получили ранения.

Сутками ранее, 24 ноября, боевики семь раз открыли огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного оружия. В ходе боевых действий погиб один украинский военный.

23 ноября боевики11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил запрещенное "Минском" вооружение. Боевики ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились - два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.