Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери

"Жарко" также было на Мариупольском направлении под Широкино

Facebook ОК "Север".

С начала суток, 28 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавил в штабе ООС.

Напомним, 27 мая оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов. На каждый обстрел противник получал адекватный ответ: по данным разведки, 27 мая четверо оккупантов получили ранения.

За предыдущие сутки, 26 мая, боевики трижды обстреливали позиции наших бойцов. Тогда также обошлось без потерь в рядах ВСУ.

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