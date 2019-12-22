Боевики уменьшили количество обстрелов: что происходит на Донбассе

Противник ударил не только по позициям ВСУ, но и повредил дом мирных жителей

/ Фото: Сегодня

На днях боевики даже применили лазерное оружие, а 21 декабря обошлись привычным вооружением. За прошедшие сутки враг атаковал позиции украинской армии шесть раз, применяя при этом запрещенные Минскими соглашениями минометы, а также бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по позициям Объединенных сил:

в районе населенного пункта Крымское – из 120 мм минометов – 12 мин;

вблизи населенного пункта Зайцево – обстрел позиций украинских защитников зафиксирован из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций ВСУ:

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рядом с Новотроицким – со станковых противотанковых гранатометов;

дважды вблизи населенного пункта Пески – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"21 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сообщили в штабе ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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