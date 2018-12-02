Боевики в Луганске готовят "наступление через Северский Донец": получили понтоны из России

В районе оккупированного боевиками т.наз. "ЛНР", российскими наемниками и кадровыми военными РФ Луганска противник что-то затевает.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, полторы недели назад "батальоны территориальной обороны ЛНР" получили три понтона из РФ. Он напомнил, что единственной водной преградой в полосе действий формирований "2-го армейского корпуса ЛНР" является река Северский Донец, весь левый берег которой до границы с Россией занимают подразделения Объединенных сил. В среде боевиков "ЛНР" активно обсуждают перспективы "наступления через Северский Донец", которые вызывают среди самих боевиков крайне негативную реакцию. Еще несколько понтонов из РФ по трассе М-03 были переброшены на территорию "ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Тымчук также рассказал, что в составе "1-го АК ДНР" на ряде полигонов заканчивается "боевое слаживание" сразу нескольких батальонных тактических групп — в районе Моспино, Мануйловка и на полигоне "Приморском". Речь идёт о 2-х омсбн, усиленных танковыми и артиллерийскими подразделениями ротного звена, с приданными средствами ПВО, а также об "ударной" группе на основе танкового батальона из состава 1-й, 5-й омсбр и отбн "Дизель".

Командование "корпуса" намерено совсем скоро получить в своё распоряжение ударную группировку из 3-4 БТГр, способную к проведению наступательных действий в любом выбранном им направлении. Следует заметить, что именно эти подразделения получили в течение двух последних месяцев приоритет в доукомплектовании техникой и личным составом. Кроме того, в 9-м и 11-м омсп так же усиленную "доподготовку" и "доукомплектование" проходит сразу несколько подразделений ротного звена в качестве "резервных", добавил военный эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики ждут наступления ВСУ: строят укрепрайон под Волновахой и гонят бронетехнику на Светлодарскую дугу. У оккупантов появились новые взводные опорные пункты, огневые позиции для бронемашин и других огневых средств.

Также напомним, что "армия Л/ДРН" в ноябре понесла ощутимые потери: 170 боевиков были ранены и уничтожены.