Пока Москва обвиняет во всем Киев, поддерживаемые ею боевики не прекращают атаки на передовой

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе оккупанты продолжают срывать разведение сил в районе Золотого, причем применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Такое поведение показывает, что пророссийские силы не заинтересованы в урегулировании ситуации хотя бы на этом участке фронта. Об этом говорится в заявлении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

Военные отмечают, что обстрелы участка разведения в Золотом фиксируются вторые сутки подряд.

"14 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединский и Водяное с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм (3 мины) и 82 мм (7 мин). Также, боевики вчера осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения №2 (Золотое-4). Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки – оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта", – говорится в заявлении.

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Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток, напомнили в СЦКК.

В тренде Боевики вторые сутки подряд срывают отвод войск в Золотом

Как сообщали новости "Сегодня", 12 октября боевики также атаковали в Золотом. В тот день враг 23 раза нарушил режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался из-за продолжающихся атак поддерживаемых Россией боевиков. Министр обороны Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году, однако разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В свою очередь в Кремле признавали, что не будут оказывать влияние на боевиков, чтобы те прекратили обстрелы, а в МИД РФ и вовсе обвиняли Киев в срыве договоренностей по отводу войск.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровской и Золотое не будут "разводиться".

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