Боевик забил насмерть офицера: Тымчук сообщил о конфликтах в "ЛНР"

Вчера, 17:04

Бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

Боевики на Донбассе, которых их же командование пугает "наступлением" ВСУ, продолжают нарушать дисциплину, и доходит даже до выяснения отношений между собой. В результате таких страстей в мир иной отправили одного из офицеров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, личный состав в подразделениях 7-й омсбр (т.н. "ЛНР") недоволен приказами своего командования и не брезгует дезертирством.

"В подразделениях 7-й омсбр оккупационных войск российскими "советниками" фиксируется резкое ухудшение состояния воинской дисциплины. Запрет на покидание расположения подразделений в связи с майскими праздниками, а также запрет на использование мобильной связи вызывает открытое недовольство личного состава, прежде всего со стороны местных боевиков. Отмечается рост числа конфликтов между российскими наемниками и местными боевиками. Зафиксированы случаи самогоноварения в подразделениях и приготовление так называемой "ханки" (опиатного раствора наркотического содержания). В результате рост числа воинских преступлений и нарушений воинской дисциплины в бригаде возрос", – пишет Тымчук.

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Кроме того, у боевиков даже дошло до убийства своего же командира.

"В районе Алчевска бывший военнослужащий 7-й омсбр некий Парфенюк (возглавлял оккупационную администрацию поселка Зоринск, а на параде 2017-го года шел во главе "парадного расчета бригады"), находясь в неадекватном состоянии, забил насмерть офицера этой же бригады, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Недавно Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.

Отметим, что на прошлой неделе ВСУ серьезно потрепали боевиков – противник понес большие потери за несколько дней. Активность врага снизилась, а вот потерь оккупанты стали нести больше.
Донбасс, боевики, дисциплина, Тымчук, ЛНР

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Источник:

"Сегодня"

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