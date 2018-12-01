Боевики ждут наступления ВСУ: строят укрепрайон под Волновахой, гонят БМП на Светлодарскую дугу

Сегодня, 04:24

У оккупантов появились новые взводные опорные пункты, огневые позиции для бронемашин и других огневых средств

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ &quot;Холодный Яр&quot;
Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

После нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября и ответной реакции Киева в виде введения военного положения в ряде областей страны, в т.ч. на Донбассе, командование оккупационных формирований РФ на принимает экстренные меры, явно опасаясь широкомасштабного наступления ВСУ.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

По данным военного эксперта, оккупанты заканчивают дооборудование нового батальонного района обороны за Староласпой (захваченное боевиками т.наз  "ДНР" село в Тельмановском районе Донецкой области, расположенное в 30 км к востоку от контролируемой ВСУ Волновахи и в 10 км от линии фронта. – Ред.) во втором эшелоне (тактический уровень). Отмечается целый ряд новых взводных опорных пунктов, огневые позиции для бронемашин и других огневых средств. Обращает на себя внимание обилие позиций для огневых средств типа СПГ, крупнокалиберных пулемётов и миномётов в глубине обороны;

А между Весёлогоровкой и Калиновым (Попаснянский район на Луганщине. – Ред.) вновь фиксируется переброска оккупантами бронетехники (четыре БМП-1 и три МТ-ЛБ, одна из которых – с 100-мм МТ-12 "Рапира" на прицепе), юго-восточнее Рассадок. Оккупанты усиливают свои передовые подразделения на юго-восточном фасе "Светлодарской дуги". Севернее Весёлогоровки наблюдаются позиции для миномётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук сообщил об усилении врага на Донбассе, который получил 700 боевиков и 40 единиц техники. Боевые части и подразделения оккупационных войск экстренно доукомплектовываются в связи с военным положением в Украине.

Также сообщалось, что Украина вернула под свой контроль еще один населенный пункт. Это было село Рассадки на Светлодарской дуге.
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