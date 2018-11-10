Боевиков "ЛНР" терзают расстройства желудков: испорченные штаны списали на удар "Градов"

Сегодня, 05:24

Десять сепаратистов попали в инфекционное отделение с одинаковыми симптомами

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Боевиков из состава т.наз. "14-й батальона территориальной обороны ЛНР", более известного как банда "Призрак", терзают пищевые отравления и жуткие расстройства желудков. Однако "голос" сепаратистов Андрей Марочко выдает это за результат обстрела украинскими военными из ракетных систем залпового огня "Град".

Об этом офицер ВСУ Александр Гром сообщает на своей странице в Facebook.

"Нам стало очень интересно, какие же потери пытается списать русская оккупационная армия под это сообщение, потому что "Грады" у нас далеко стоят", – иронизирует украинский военный.

По его словам, разведке удалось узнать от медиков т.наз. "ЛНР", что сначала в инфекционное отделение больницы привезли одного "милиционера", который наложил в тактикульные штаны российского производства.

"Сначала командование решило списать испорченные штаны на снайперский огонь, но когда еще девять таких же вонючих тушек привезли в инфекционку, то все единогласно решили, что это 100% "Грады". Потому что так массово вс*раются только от "Градов", а не от протухших щей, которые по давней традиции воинам эЛэНэРии подаются в вонючих лаптях", – резюмировал Гром.

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Напомним, несколькими днями ранее офицер ВСУ поймал боевиков "ЛНР" на лжи об якобы обстреле украинскими военными ремонтников, чинивших ЛЭП, и гибели одного из них.

Также напомним, ранее Гром рассказал, как пьяные боевики "ДНР" устроили разборки из-за женщин. "Лльфа-самцы" не могли разобраться, кому какая девушка достанется, и чтобы решить этот вопрос, один достал гранату и вопрос был "решен"
гром

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"Сегодня"

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