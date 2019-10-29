Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

Боевиков на Донбассе массово косит СПИД: оккупанты ищут источник заражения

29 октября, 04:30

Весь личный состав 11-го полка т.наз. «ДНР» отправят на врачебную комиссию

/ Фото: AFP

В Макеевке Донецкой области во время сдачи донорской крови представителями 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток", входящего в состав 1-го армейского корпуса т.наз. "ДНР" оккупационных войск, обнаружили заболевание СПИДом, среди больных есть одна женщина.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своих страницах в соцсетях.

По его данным, сейчас все госпитализированы в одну из больниц Донецка. Руководство оккупационного формирования приняло решение о проведении врачебной комиссии для всего личного состава и выявлении причин массового заболевания.

Реклама

"Любопытен тот факт, что скорее всего данная цифра увеличится с прогрессией, учитывая контингент "защитников русского мира", – добавил "Штирлиц".

В тренде
Вакцины хватает: что нужно знать о вспышке дифтерии
Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет

Новости "Сегодня" сообщали, что командование российских оккупационных войск активизировало меры по доукомплектованию соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" за счет призыва, в т.ч. бывших наемников, освобожденных из состава российских частных военных компаний по дискредитации и по состоянию здоровья: нарко- или алкозависимость, гепатит, СПИД .

Также сообщалось, что "морпехов ДНР" продолжает косить СПИД , поэтому командованию пришлось избавиться от десятка больных.

В то же время напомним, как передается ВИЧ/СПИД и как избежать заражения.

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс СПИД штирлиц макеевка боевики

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вооруженные
Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в ЗолотомПолитика
Мокрый снег и первые морозы: какой будет погода в ноябре
Мокрый снег и первые морозы: какой будет погода в ноябреУкраина
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о
В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о "подрыве" ЗеленскогоПолитика
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...