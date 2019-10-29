Боевиков на Донбассе массово косит СПИД: оккупанты ищут источник заражения

Весь личный состав 11-го полка т.наз. «ДНР» отправят на врачебную комиссию

/ Фото: AFP

В Макеевке Донецкой области во время сдачи донорской крови представителями 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток", входящего в состав 1-го армейского корпуса т.наз. "ДНР" оккупационных войск, обнаружили заболевание СПИДом, среди больных есть одна женщина.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своих страницах в соцсетях.

По его данным, сейчас все госпитализированы в одну из больниц Донецка. Руководство оккупационного формирования приняло решение о проведении врачебной комиссии для всего личного состава и выявлении причин массового заболевания.

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"Любопытен тот факт, что скорее всего данная цифра увеличится с прогрессией, учитывая контингент "защитников русского мира", – добавил "Штирлиц".

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Новости "Сегодня" сообщали, что командование российских оккупационных войск активизировало меры по доукомплектованию соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" за счет призыва, в т.ч. бывших наемников, освобожденных из состава российских частных военных компаний по дискредитации и по состоянию здоровья: нарко- или алкозависимость, гепатит, СПИД .

Также сообщалось, что "морпехов ДНР" продолжает косить СПИД , поэтому командованию пришлось избавиться от десятка больных.

В то же время напомним, как передается ВИЧ/СПИД и как избежать заражения.

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