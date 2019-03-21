Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину

Видео с уничтожением позиций и техники противника бьют по моральному состоянию боевиков

Фото: Скриншот.

Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/025/fb1/5c8025fb1feb5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/025/fb1/5c8025fb1feb5.png 2019-03-21T04:30:00+02:00 Украина Видео с уничтожением позиций и техники противника бьют по моральному состоянию боевиков

"Военная контрразведка МГБ ДНР" подготовила докладную записку командованию 1-го "армейского корпуса" о текущих проблемах в морально-психологическом обеспечении личного состава частей и подразделений корпуса.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в документе говорится, что размещаемые в сети украинской стороной видеоматериалы с уничтожением позиций/техники/личного состава оккупантов резко отрицательно влияют на боевой дух военнослужащих 1-го АК "ДНР".

Проводимые с боевиками "разъяснительные беседы" с попытками убеждения, что все данные видео – "постановочные фейки ВСУ", особых результатов не приносят. Командованию оккупантов предлагается обратить особое внимание на данную проблему и "принять надлежащие меры".

В то же время в оккупационных администрациях "ДНР" все более активно циркулируют слухи о том, что "в конце мая — начале лета" между Украиной и РФ якобы начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписании "нового договора о мирном решении проблемы Донбасса". Особенно активно данная тема обсуждается в среднем звене "государственных служащих" "ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ на Донбассе уничтожили командный пункт боевиков .

Напомним, неделей ранее писалось, что в ответ на постоянные обстрелы боевиками позиций ВСУ украинские военные из состава Операции объединенных сил на Донбассе были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.