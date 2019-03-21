Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину

Сегодня, 04:30

Видео с уничтожением позиций и техники противника бьют по моральному состоянию боевиков

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот.
Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/025/fb1/5c8025fb1feb5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/025/fb1/5c8025fb1feb5.png Украина Видео с уничтожением позиций и техники противника бьют по моральному состоянию боевиков

"Военная контрразведка МГБ ДНР" подготовила докладную записку командованию 1-го "армейского корпуса" о текущих проблемах в морально-психологическом обеспечении личного состава частей и подразделений корпуса.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

По данным военного эксперта, в документе говорится, что размещаемые в сети украинской стороной видеоматериалы с уничтожением позиций/техники/личного состава оккупантов резко отрицательно влияют на боевой дух военнослужащих 1-го АК "ДНР".

Проводимые с боевиками "разъяснительные беседы" с попытками убеждения, что все данные видео – "постановочные фейки ВСУ", особых результатов не приносят. Командованию оккупантов предлагается обратить особое внимание на данную проблему и "принять надлежащие меры".

В то же время в оккупационных администрациях "ДНР" все более активно циркулируют слухи о том, что "в конце мая — начале лета" между Украиной и РФ якобы начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписании "нового договора о мирном решении проблемы Донбасса". Особенно активно данная тема обсуждается в среднем звене "государственных служащих" "ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ на Донбассе уничтожили командный пункт боевиков .

Напомним, неделей ранее писалось, что в ответ на постоянные обстрелы боевиками позиций ВСУ украинские военные из состава Операции объединенных сил на Донбассе были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пропаганда, Тымчук, боевой дух, опорник, потери боевиков, блиндаж

Вы сейчас просматриваете новость " Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе ликвидирована пособница боевиков "Кира": в ВСУ показали фото

15 марта, 10:04

В интервью российским пропагандистам она дерзко грозилась убивать украинских военных

ВСУ уничтожили снайпера и рядового боевика: опубликованы фото

15 марта, 04:30

Шахтер решил пойти в банду "Хулиган", однако судьба была к нему неблагосклонна

Боевики обострили ситуацию под Донецком, нарвались на ответку и понесли потери

14 марта, 07:05

Жарко было в районе Авдеевки и у Марьинки

Россия готовит массированный киберудар по Украине: Тымчук сообщил подробности

12 марта, 17:27

В Москве ученые совместно с военными разработали новое вирусное программное обеспечение для атаки

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Отец певицы Юлии Началовой назвал причину ее смерти

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Как бегать с большой грудью?

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Алле Пугачевой провели экстренную операцию