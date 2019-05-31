Боевые роботы и "убийца" беспилотников: что производят частные оборонные предприятия в Украине

Негосударственные предприятия обеспечивают больше половины госзаказа на вооружение

Робот "Ласка". Комплекс создан на основе квадроцикла с пулеметом и квадрокоптером на крыше.

В Броварах под Киевом состоялась выставка вооружений и военной техники, созданной частными предприятиями. По данным экспертов, "частники" обеспечивают до 60% гособоронзаказа. Журналисты "Сегодня" увидели, что производят частные компании и чем они уже сейчас готовы усилить украинскую армию.

Неласковая "Ласка"

Выставка была организована "Лигой оборонных предприятий Украины". "Лига" создана в 2016 году и сейчас объединяет более 50 ведущих частных компаний — производителей оборонной продукции (госконцерн "Укроборонпром", напомним, взял под крыло только государственные предприятия). Участники "Лиги" ведут разработки в области бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, военных кораблей и авиации, создают тренажеры и симуляторы, средства электронной борьбы, военную электронику, амуницию, личное оружие и т. д.

На самой же выставке можно было увидеть 120-мм миномет "Бучарда", ствол 125-мм танковой пушки 2А-46М, минометы, боеприпасы, системы управления огнем артиллерии, радиоэлектронной борьбы, связи и даже новый наземный роботизированный комплекс "Ласка".

Активные попытки "роботизировать" украинскую армию предпринимаются примерно с 2016 года. Наиболее известным проектом стал созданный предприятиями "Укроборонпрома" беспилотный колесный мини-БТР "Фантом", которым можно было управлять дистанционно. Параллельно на киевском заводе "Ленинская кузница" работали над проектом "Пиранья" — гусеничным боевым роботом, который можно было увидеть на киевской выставке "Оружие и безопасность" в 2016 году.

О проекте "Пиранья" давно ничего не слышно. А вот "Фантом" получил развитие. Первая его модификация была вооружена пулеметом и предназначалась еще и для перевозки раненых. В дальнейшем разработчики отказались от "транспортной" версии и сосредоточились на создании исключительно боевой платформы. Последующие модернизации "Фантома" получили даже реактивные установки залпового огня и побывали на международных выставках. Говорят, ими даже заинтересовались в арабских странах.

Разработчики "Ласки" — запорожское предприятие "Инфоком ЛТД" — тоже хотели бы выйти со своим изделием на международный рынок. Однако пока "Ласка" проходит испытания в Украине. Этот роботизированный комплекс представляет собой четырехколесный беспилотный аппарат, собранный на базе квадроцикла. Он вооружен 7,62-мм пулеметом ПКМ, а также имеет на борту квадрокоптер. Оператор может управлять "Лаской" с помощью Wi-Fi на расстоянии до 2 км. Аппарат перемещается с помощью двигателя внутреннего сгорания и может автономно работать на протяжении суток.

Как пояснил руководитель департамента по беспилотным технологиям фирмы "Инфоком" Сергей Румянцев, "Ласка" создается как многофункциональная платформа, способная как обеспечивать огневую поддержку на уровне взвод-батальон-рота, так и перевозить различные грузы и даже раненых.

Помимо "Ласки" запорожские специалисты готовят собственную вариацию "Пираньи" — гусеничного робота под названием "Скорпион", которого надеются показать на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также улучшили уже хорошо известный в войсках бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан", также сделав его беспилотным.

Пушки и снаряды

"Частники" освоили даже то, в чем давно нуждается армия. Так, компания ТАСКО создала полный цикл производства ар­тиллерийских боеприпасов практически всех калибров (на эту продукцию уже есть спрос в странах Юго-Восточной Азии), а на Ста­рокраматорском механическом заводе научились делать орудийные стволы. На выставке, к примеру, был представлен украин­ский ствол 125-мм тан­ковой пушки 2А-46М. Однако особый интерес вызвал 120-мм миномет "Бучарда", разра­ботанный на Ста­рокраматорском заводе.

История создания минометов в Украине сложна и печальна. В 2015 году киевский завод "Маяк" принялся разрабатывать отечественный 120-мм миномет, получивший название "Молот" (М120-15). Поскольку опыта создания такого вида оружия украинские предприятия не имели, а на фронте ощущался недостаток тяжелых минометов, за основу был взят советский миномет 2Б11. В итоге "Молот" оказался практически точной копией своего советского собрата.

Но копия, как известно, не оригинал... С 2016 года, когда М120-15 начал поступать в войска, было зафиксировано как минимум девять случаев разрыва ствола этого миномета вследствие двойного заряжания или нештатного срабатывания взрывателя мины. В результате погибли 13 человек. И хотя ни в одном из этих случаев сама конструкция "Молота" не могла стать причиной трагедий — репутация украинского миномета оказалась подпорченной.

Есть надежда, что "Бучарда" избегнет этой участи. По словам заместителя технического директора Старокраматорского механического завода Сергея Одаренко, "Бучарда" — это уже полностью украинский проект. В нем улучшили колесный ход, модернизировали ряд механизмов и вообще постарались учесть все недостатки предыдущих конструкций.

"Государственные испытания "Бучарды" ожидаются осенью", — сообщил Одаренко.

"Анклав". Заставляет вражеские беспилотники терять данные со спутников и выходить из строя

Убийца беспилотников

Но если "Бучарда" и "Ласка" еще ждут боевого крещения, то на выставке были представлены изделия, уже потрепавшие нервы противнику на фронте. Речь идет о системе противодействия беспилотникам "Анклав", разработке компании "Укрспецтехника". На выставке были представлены разные варианты "Анклава": в виде ранца, с большой направленной антенной, а также в форме устройства, напоминающего лазерную винтовку из фантастических фильмов. "Лазерная винтовка" способна "стрелять" на расстояние до 5 км, а остальные разновидности достают и на 35—40 км.

Назначение "Анклава" — подавлять навигационную систему БПЛА. Действует на любые беспилотники, но наиболее эффективен против аппаратов, использующих спутниковую систему навигации. Например, небольших квадрокоптеров, способных напакостить нашим войскам — сбросить бомбу, что-нибудь поджечь или же просто "срисовать" наши позиции.

Как пояснил начальник отдела спецсредств на предприятии "Укрспецтехника" Вадим Сушко, попавшие под излучение "Анклава" вражеские БПЛА теряют данные со спутника и уже не могут определить свои координаты, а значит, выполнить поставленную задачу.

"Большинство из них в таких случаях переходят в режим home и просто возвращаются домой. Некоторые теряют стабилизацию и их начинает сносить ветром", — пояснил Сушко.

По его словам, 16 таких устройств уже находятся на фронте, однако речь по большей части идет о ранцевых системах — "лазерная винтовка" в распоряжение армии пока не поступила.

"Несколько комплектов переданы морской пехоте. Отзывы очень хорошие, потому что большая дальность. Аналогов такому аппарату в Украине нет", — сообщил Вадим Сушко.

Как сообщил директор ин-­формационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, работа частных предприятий отличается тем, что большая часть их проектов являются инициативными.

"Они учитывают тренды, которые характерны не только для украинской армии, но и для всего мира. Мы видим роботизированные платформы, системы борьбы с беспилотниками и снайперами. Мы видим интересные наработки по артсистемам, а также ракетные головки самонаведения, представленные компанией "Радионикс", которые могут быть использованы при модернизации зенитных ракетных комплексов", — пояснил Сергей Згурец.

По его словам, частные компании обеспечивают до 60% государственного оборонного заказа, но в Минобороны иногда очень вяло идут бюрократические процедуры по принятию образцов на вооружение.

Напомним, в Одесской области испытывали новейшие украинские ракетные системы — комплекс противокорабельных крылатых ракет "Нептун" и комплекс "Ольха-М". Последнее изделие является более дальнобойной версией уже поступившего на вооружение ВСУ ракетного комплекса "Ольха". "Сегодня" подробно разузнала об этих новинках украинской "оборонки".

Ранее в Украине испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевые роботы и "убийца" беспилотников: что производят частные оборонные предприятия в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"