Богдан допускает, что может занять место Кличко

По словам Богдана, он еще не задумывался серьезно о должности мэра Киева

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Богдан не исключает того, что будет баллотироваться в мэры Киева. Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.

"Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?", - рассказал он.

Как мы писали ранее, в "Слуге народа" считают, что выборы мэра Киева должны состояться в этом году.

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Ранее депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил, что его политическая сила будет инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киеврады. По его словам, выборы будут проводиться в Киеве по новому закону о столице, проект которого пока что еще только готовится в Верховной Раде.

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Отметим, ранее в ряде СМИ, в частности в издании "Левый берег", появилась информация, что готовящийся законопроект о столице откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря 2019 года.

Вместе с тем ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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