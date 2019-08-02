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Богдан написал заявление об отставке: Зеленский подтвердил (дополнено)

Сегодня, 12:47

Президент подтвердил, что руководитель его Офиса написал заявление на увольнение

Богдан написал заявление об отставке: Зеленский подтвердил (дополнено) Украина Президент подтвердил, что руководитель его Офиса написал заявление на увольнение

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал заявление об отставке. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, он это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки.

"Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", – заявил Владимир Зеленский.

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Он отметил, что заявление об отставке не подписано.

Глава государства добавил, что в случае необходимости может предоставить подобные заявления на увольнение и от других членов его команды.

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Сам Богдан на свое странице в Facebook добавил: "Мы все написали заявления об увольнении.
За кресло не держимся".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 августа в СМИ появились сообщения о заявлении Андрея Богдана на увольнение. В то же время на Банковой сразу опровергли его уход с должности главы Офиса. Позже появилось и само заявление об отставке, которое якобы написано Богданом.

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