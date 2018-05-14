Бои идут по всему фронту: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе

Сегодня, 09:23

Боевики более 60 раз били по позициям ВСУ, применяя и минометы, и артиллерию

Противостояние на Донбассе. Фото: DonPress.com
Противостояние на Донбассе. Фото: DonPress.com

Ситуация на Донбассе продолжает обостряться, боевики не прекращают обстрелы и по всей линии фронта идут боевые действия. За прошлые сутки противник 63 раза открывал огонь по позициям украинской армии. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Активная оборона подразделений Объединенных сил на Луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое. На Донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Не прекращаются боевые действия и в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино.

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Из общего количество атак противник 20 раз применял минометы и артиллерию, на что украинские военные давали достойный ответ.

В результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили осколочные ранения, а вот потери противника сейчас уточняются.

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Отметим, что из-за интенсивных боевых действий за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных. У украинской армии погибли два человека и ранения получили 23, а у боевиков дела куда хуже – 14 убитых и 30 раненных.
Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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"Сегодня"

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