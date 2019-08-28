"Более €100 млн отправлено в Украину за 2 года, средний чек €200", – Анастасия Фоменко, TransferGo

Цифровая экономика с каждым годом становится все более привычной и набирает обороты. Ее развитию в Украине способствуют и наши соотечественники, которые отправляют деньги из-за границы через финансовые онлайн-сервисы. Один из них – компания TransferGo, которая работает в Украине с 2017 года. О том, каким образом компания защищает ваши переводы, из каких стран украинцы чаще всего отправляют средства и какое будущее ждет цифровую экономику, рассказала Анастасия Фоменко, менеджер по развитию бизнеса TransferGo в Украине.

TransferGo зашла в Украину 2 года назад. На какие показатели и факторы компания ориентировалась, начиная здесь работу, и насколько простым (или сложным) был запуск?

В течение последних лет многие украинцы едут в Польшу и в другие страны Европы на заработки, а их семьи остаются в Украине и регулярно получают от них финансовую поддержку. Еще несколько лет назад наличные доминировали, когда дело касалось передачи денег родственникам и близким из-за границы. Кто-то лично перевозил наличку через границу, кто-то передавал деньги проводниками, водителями, друзьями. Но с развитием платежной индустрии, электронной коммерции и cashless-экономики ситуация меняется – люди все больше доверяют онлайн-сервисам денежных переводов. Гораздо быстрее, безопаснее и удобнее за несколько минут отправить деньги со своей карты на карту получателя, чем передавать конверт с деньгами водителю, который неизвестно когда довезет его до адресата. Собственно, именно растущая потребность переводов денег и тренд на работу за границей стали для нас основными факторами, которые убедили в потребности запуска TransferGo в Украине, который потому и прошел достаточно успешно.

Анастасия Фоменко, менеджер по развитию бизнеса TransferGo в Украине.

Сколько украинцев регулярно пользуются услугами TransferGo? В каких странах "наших" больше всего?

На сегодня нашим сервисом пользуется около 250 тысяч украинцев, которые работают или живут за рубежом, и мы прогнозируем, что эта цифра будет неуклонно расти. Согласно отчету НБУ, лидерами по переводам из-за границы в Украину в первой половине 2019 года стали США, Израиль, Италия, Польша и Россия. Но это статистика с учетом всех игроков рынка, не только онлайн-переводов.

Если говорить именно о TransferGo, наиболее популярными направлениями являются Польша, Великобритания и Венгрия. Причина популярности Польши достаточно очевидна – географическая близость, легкость интеграции в социум и в изучении языка, а также облегченные процедуры оформления официального трудоустройства.

Опишите типичного пользователя TransferGo. Кто он, кем работает, как часто и сколько денег отправляет в Украину?

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Наш пользователь открыт для нового, на "ты" со смартфоном и мобильным интернетом. Это человек, для которого важны комфорт и безопасность близких. Мы не собираем информацию о роде деятельности наших пользователей, но мы следим за рынком труда в странах, где работает TransferGo. Можем взять для примера Польшу как одно из самых популярных направлений трудовой миграции. Проанализировав топовые профессии, на которые оформляли официальные документы на трудоустройство, можно сказать, что среди наших соотечественников в Польше популярные направления – это промышленные рабочие, офисные работники, технический персонал, операторы и механики машин и приборов и сотрудники среднего звена.

Сколько денег отправляется через TransferGo по всему миру и как это соотносится с показателями по Украине?

Если говорить об Украине, то за первые 2 года нашей работы (2017-2018) через наш сервис украинцами было перечислено домой более 100 млн евро. На сегодня средняя сумма перевода составляет около 200 евро, среднее ежемесячное количество транзакций постоянно растет – сейчас это более 70 тысяч.

Следует отметить, что глобально в конце прошлого года количество денежных переводов через TransferGo составило 1,45 млн транзакций, что в два раза больше в сравнении с 2017 годом. При этом объем транзакций в 2018 году составил 560 млн евро, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По какой системе работают переводы в TransferGo? Что обеспечивает надежность транзакций?

TransferGo является лицензированной авторизованной платежной компанией, которая регулируется FCA и контролируется HMRC – британским Управлением по финансовому регулированию и надзору и Налоговой и таможенной службой Великобритании. Поэтому наши стандарты безопасности соответствуют тем же требованиям, что и в коммерческих банках.

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Переводы через TransferGo работают по системе "local-in, local-out" – то есть таким образом, что деньги не пересекают границу. Это позволяет компании обеспечить в Украине один из вариантов денежного перевода без комиссии (при выборе варианта доставки "Стандарт"). Как происходит перевод средств: ваш платеж поступает к нам в стране отправки и сохраняется на счете TransferGo в одном из банков-партнеров, а получателю зачисляются деньги в стране получения перевода с банковского счета TransferGo локального банка-партнера. Важно отметить, что средства пользователей хранятся на так называемых "сегрегированных" счетах, отделенных от операционных. Это означает, что вклады наших пользователей защищены и ни в коем случае не используются для операционной деятельности компании.

Безопасность переводов также обеспечивает главный законодательный акт Великобритании, который регулирует защиту персональных данных – "Data Protection Act 1998". Это означает, что TransferGo не предоставляет персональную информацию пользователей третьим лицам и органам, кроме случаев, когда этого требует закон.

Какие глобальные перспективы финансовых сервисов для международных платежей вы видите на ближайшие несколько лет? Экономика быстро переходит в режим cashless – как изменится рынок и какие будут последствия?

Последние 10 лет цифровые платежи идут к тому, чтобы доминировать в мире, и эта тенденция не спадет. Благоприятных условий для этого множество, самые значительные – развитие международной торговли, экспансия трудовой миграции и, как результат, рост спроса на международные переводы.

Согласно отчету Mordor Intelligence, мировой рынок цифровых платежей в прошлом году достиг отметки $3,41 млрд. Эксперты данной компании считают, что через 5 лет, то есть в 2024, его объем достигнет $7,64 млрд. И это самый скромный из прогнозов! Так, согласно данным консалтинговой компании McKinsey, в недалеком будущем сфера cashless может превысить $3 трлн, а вот в компании PayPal предсказывают достижение вообще фантастического показателя – $100 трлн.

Какие тренды в украинской экономике вы заметили за последнее время? Будут ли они благоприятными для развития финансовых сервисов, в том числе TransferGo?

Сейчас мы видим рост спроса на кросс-граничные переводы (в Украину, из Украины) не только для частных лиц, но и для малого и среднего бизнеса. Также есть запрос на новые инструменты платежей и тренд на открытость разных игроков к поиску и созданию эффективных решений для рынка. Безусловно, все эти факторы позитивно влияют на развитие финансовых сервисов.

Какие ближайшие планы TransferGo?

5 месяцев назад мы достигли цифры 500 000 транзакций из Европы в Украину. К этой цифре мы шли 2 года. Но уже до конца 2019-го планируем увеличить этот показатель в два раза, до 1 000 000 транзакций.

Справка о TransferGo. TransferGo – это глобальный онлайн-сервис, обеспечивающий дешевые, быстрые и безопасные международные денежные переводы в режиме реального времени. Компания TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодня компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии, в США, Канаде и Латинской Америке с офисами в Берлине, Вильнюсе, Стамбуле и Варшаве.

В Украине главным банковским партнером TransferGo является "ПриватБанк", на карты которого приходят денежные переводы из-за границы.

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