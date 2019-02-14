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Более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж: стало известно о проблеме

Сегодня, 17:57

В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе

Более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж: стало известно о проблеме Украина В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе

Более 100 тысяч мобилизованных в 2014-2015 годах жалуются на то, что им не засчитали время на войне и в армии в трудовой стаж. Корреспонденты "Сегодня" вместе с бывшими военными ходили по органам власти, чтобы разобраться, как отстоять права АТОшников.

Владимир – преподаватель в университете, активист. То, что ему не засчитали службу в армии в пенсионный стаж, узнал случайно, когда с товарищами изучали Пенсионную реформу.

"14-й полный год, 15-й – занесены только пять месяцев. Меня мобилизовали в мае, вот в мае у меня еще зачислен пенсионный стаж, а июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь-декабрь – не засчитан", – рассказал он.

Такая же ситуация у еще более 100 тысяч военных в Украине.

"Был очень удивлен, что в 15-м году с марта по декабрь у меня не засчитан трудовой стаж, и нет никаких денежных отчислений. То есть, условно говоря, я вообще не работал, не получал никаких денег", – говорит Андрей Вельгач (служил в 2015-2016 годах в 79-й аэромобильной бригаде ВСУ).

То есть, целый год их трудовой жизни, говорит Андрей, просто исчез. В Пенсионном фонде объяснили – военные части в первые годы войны не подавали списки тех, кого мобилизовали. Следовательно, отсутствуют сведения, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим.

Так, например, работники тернопольского военкомата только разводят руками. О проблеме, говорят, даже не слышали. Владимир жалуется, что теперь за справками должен ехать в Мариуполь.

"По средствам это от 3 до 5000 гривен, чтобы поехать, пожить там несколько дней, пока они поднимут архивы, приехать обратно и подать в Пенсионный фонд", – объяснил он.

Поэтому АТОшники пишут заявление на имя министра обороны Украины. Просят, чтобы Минобороны предоставило Пенсионному фонду документы, которые подтвердят, что их мобилизовали, и они действительно проходили службу.

Журналисты "Сегодня" обратились в Министерство социальной политики. Там сказали, что ехать в военную часть не нужно – достаточно подать запрос в Пенсионный фонд, а те уже сами запросят документы в воинской части. К тому же, обещают, вскоре принять специальный закон.

"Как раз готовится проект постановления, чтобы автоматически эти данные внести все в реестр застрахованных лиц, чтобы потом не бегать за справками. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы принять автоматически все данные с информсистем силовых структур", – рассказал замминистра социальной политики Николай Шамбир.

Напомним, в начале января в Госслужбе по делам ветеранов рассказали, сколько участников АТО получили статус УБД. "Корочку" участника боевых действий получили 354 977 человек, в то же время этого статуса уже лишены 195 человек.

Также мы писали, что в Запорожье ветеранам АТО выдали более 2,5 тысяч земельных участков. Земли предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства и строительства жилых домов.

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Тег война, ветераны, ато, трудовой стаж

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