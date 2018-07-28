Более 140 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды

Без света остались населенные пункты в Полтавской, Черкасской, Запорожской и Черниговской областях

Из-за сложных погодных условий на утро 28 июля обесточен 141 населенный пункт в четырех областях Украины. Больше всего пострадали жители Полтавской области. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская – 82 н.п., Черкасская – 27 н.п., Запорожская – 24 н.п., Черниговская – 8 н.п.", – говорится в сообщении.

На данный момент бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее мы писали, что в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Также мы сообщали о том, что после сильных дождей, града и сильного ветра 25 июля были обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.

Напомним, терпеть дождливую погоду осталось недолго. Синоптики и вовсе прогнозируют жару до +38. Циклон, который висит над Черным морем и поливает Украину дождями, очень скоро отправится в Европу.