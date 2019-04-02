Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты

С апреля повышенные денежные выплаты бойцы начнут получать за непосредственное нахождение на фронте

Фото: Минобороны Украины

Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/341/f73/5ca341f733d1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/341/f73/5ca341f733d1d.jpg 2019-04-02T14:06:00+03:00 Украина С апреля повышенные денежные выплаты бойцы начнут получать за непосредственное нахождение на фронте

С 1 апреля украинским военным повысили выплаты за несение службы в зоне боевых действий на Донбассе – больше станут получать бойцы с первой и второй линии обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения – на 2000 грн, на второй – на 1000 грн. Бойцы получат повышенные зарплаты за март уже в апреле. Теперь доплата (т.н. "боевые") к зарплате составит 12 000 и 5 500 грн соответственно.

Также установлена ​​выплата вознаграждения военнослужащим ВМС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 000 грн в месяц пропорционально дням такого участия.

"Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии – от 15 557 грн", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что "боевые" выплачивают бойцам только за время нахождения в зоне ООС. После вывода подразделения из зоны ООС в место постоянной дислокации бойцы получают только зарплату без дополнительных выплат.

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

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