Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты

Сегодня, 14:06

С апреля повышенные денежные выплаты бойцы начнут получать за непосредственное нахождение на фронте

Фото: Минобороны Украины
Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/341/f73/5ca341f733d1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/341/f73/5ca341f733d1d.jpg Украина С апреля повышенные денежные выплаты бойцы начнут получать за непосредственное нахождение на фронте

С 1 апреля украинским военным повысили выплаты за несение службы в зоне боевых действий на Донбассе – больше станут получать бойцы с первой и второй линии обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения – на 2000 грн, на второй – на 1000 грн. Бойцы получат повышенные зарплаты за март уже в апреле. Теперь доплата (т.н. "боевые") к зарплате составит 12 000 и 5 500 грн соответственно.

Также установлена ​​выплата вознаграждения военнослужащим ВМС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 000 грн в месяц пропорционально дням такого участия.

"Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии – от 15 557 грн", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что "боевые" выплачивают бойцам только за время нахождения в зоне ООС. После вывода подразделения из зоны ООС в место постоянной дислокации бойцы получают только зарплату без дополнительных выплат.

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, зарплата, военные, выплаты, ВСУ, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады

Сегодня, 09:59

Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

Весенний призыв: ВСУ снова нужно на 3 тыс. солдат больше

Вчера, 18:34

Почему в стране второй раз подряд объявлен "усиленный" призыв и кому не грозит служба в армии

Прорыв пехоты остановлен, у боевиков потери: подробности боя на Донбассе

Вчера, 15:27

Враг пытался прорваться к позициям украинской армии, но был жестко встречен плотным огнем

Уничтожили технику боевиков: появилось видео удара ВСУ с воздуха

Вчера, 11:47

Воины ООС решили наказать противника за обстрелы и провокации и провели неожиданную ответную атаку

Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Коммунальщики с мая обяжут киевлян платить еще за одну услугу

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

«Ветерок» сбежала из ада: СБУ помогла танкистке «ДНР»

УПЦ собирает внеочередное заседание синода
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

31 марта, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М