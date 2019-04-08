Более 200 новых образцов: в Кабмине рассказали о вооружении для армии
В некоторых отраслях предприятия ОПК внедряют технологии, которые есть лишь и нескольких стран
За последние три года увеличено финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины в 100 раз: было создано более 200 новейших образцов вооружений. Об этом рассказал на пресс-конференции первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Степан Кубив, сообщает пресс-служба ведомства.
Он напомнил, что за пять лет ВСУ получили около 26 тысяч единиц вооружения и техники, семь тысяч из которых – новые и модернизированные образцы.
"Благодаря работе Минэкономразвития мы увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса в более чем 100 раз – с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году. Благодаря этим средствам предприятия ОПК ввели более 200 разработок новейшего вооружения и военной техники", – сказал Кубив.
Вице-премьер отметил, что запуск производства нового образца вооружения в среднем длится от 2 до 4 лет, но в Украине уже есть результаты.
"Мы завершили создание серийного производства по проекту "Вильха" и комплексов "Нептун", создали производственные мощности для серийного изготовления патронов для стрелкового оружия, что позволит обеспечить патронами соответствующего калибра весь силовой блок Украины. Мы также приступили к созданию производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 до 155 миллиметров по уникальным технологиям, которые сейчас есть только у США, Турции, Китая, Южной Кореи и отныне в Украине", – подчеркнул он.
Отдельно он вспомнил и о бронетанковой отрасли, которая сейчас активно развивается.
"Мы расширили изготовления дизельных двигателей для бронетехники, в том числе танков "Оплот", а также бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3. Все это повышает обороноспособность украинской армии и коренным образом модернизирует техническое оснащение наших военных, что особенно важно в период вооруженной агрессии России на востоке Украины", – добавил Кубив.
Напомним, как рассказывал ранее начальник по вооружению ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, с 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения, а в армии за четыре года было сформировано около 16 боевых бригад.
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