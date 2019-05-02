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Более 50 погибших: в Нацполиции рассказали о количестве ДТП за выходные дни

2 мая, 14:25

Более 3,8 тысячи водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов

За шесть выхдных дней – с 26 апреля по 1 мая – в Украине зарегистрировано 3,6 тысячи ДТП, на автодорогах погибли 55 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

"За праздничные дни полицейскими выявлено и задокументировано 44 141 нарушение Правил дорожного движения, совершенных на дорогах страны. В частности, полицейские зафиксировали 2 324 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", – отметил заместитель председателя Нацполиции.

Он добавил, что правоохранители обнаружили 94 факта создания аварийной обстановки и 6 239 фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Более 3,8 тысячи водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов.

В период с 26 апреля по 1 мая на автодорогах государства зарегистрировано 3 600 дорожно-транспортных происшествий. Почти 300 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

"За шесть праздничных дней на дорогах погибло 55 человек, еще 255 – получили телесные повреждения различной степени тяжести", – сообщил Фацевич.

Напомним, недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.

Кроме того, во Львовской области в результате аварии пять человек попали в больницу, среди них – двое маленьких детей.

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Тег ДТП, погибшие, Украина, пострадавшие

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