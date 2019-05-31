Более десяти рейсов из Украины не могут вылететь на знаменитые курорты

Изменения произошли по техническим причинам

Фото: Pixabay

Украинская авиакомпания Join UP! предупреждает о задержке 11 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Итак, по техническим причинам произошли изменения в расписании рейсов:

• BKV 2161 Киев (Борисполь) – Анталия ориентировочное время вылета 14:00 (было 00:50) – ориентировочное время прибытия 16:30

• BKV 2172 Анталия – Запорожье ориентировочное время вылета 17:30 (было 4:30) – ориентировочное время прибытия 20:00

• BKV 2171 Запорожье – Анталия ориентировочное время вылета 21:00 (было 7:50) – ориентировочное время прибытия 23:40

• BKV 2166 Анталия – Херсон ориентировочное время вылета 17:50 (было 11:15) – ориентировочное время прибытия 20:00

• BKV2561 Киев (Борисполь) – Анталия ориентировочное время вылета 12:10 (было 7:20) – ориентировочное время прибытия 14:50

• BKV2168 Анталия – Кривой Рог ориентировочное время вылета 15:50 (было 11:00) ориентировочное время прибытия 18:15

• BKV2167 Кривой Рог – Анталия ориентировочное время вылета 19:15 (было 14:25) – ориентировочное время прибытия 21:40

• BKV2562 Анталия – Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 22:40 (было 17:50) – ориентировочное время прибытия 1 июня 1:20

• BKV 2116 Киев (Борисполь) – Шарм-эль-Шейх ориентировочное время вылета 1 июня 1:30 (было 20:00 31 мая) – ориентировочное время прибытия 1 июня 6:30

По производственным причинам произошли изменения в расписании рейсов:

• PQ 511 Киев (Борисполь) – Ларнака ориентировочное время вылета 22:00 (было 18:10) – ориентировочное время прибытия 1 июня 00:50

• PQ 512 Ларнака – Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 1:50 (было 22:00 31 мая) – ориентировочное время прибытия 1 июня 4:50.

Также, на данный момент принимаются меры для обеспечения комфорта туристов, время выполнения рейсов которых были изменены.

Напомним, что в Украине растет число авиамаршрутов. Теперь украинская авиакомпания Jonika с 21 июля 2019 года начнет выполнять рейсы из международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в международный аэропорт "Элефтериос Венизелос", расположенный в Афинах (Греция).

Кроме того, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются и региональные аэропорты. Только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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