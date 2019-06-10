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Более половины украинцев будут голосовать на выборах в Раду – опрос

10 июня, 15:13

Также граждане Украины дали понять, что их больше всего беспокоит в стране на сегодняшний день

Фото: Сегодня

Украинцы активно планируют голосовать на выборах в Верховную Раду. Более половины опрошенных граждан Украины, 55,2%, готовы парламентским выборам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research.

Так, респонденты отвечали на вопрос "Какова вероятность того, что вы пойдете голосовать?". Согласно результатам, точно будут голосовать – 55,2% опрошенных, скорее всего будут голосовать – 26,3%, скорее всего не будут голосовать – 6,7%, не будут голосовать – 6,4%, не ответили – 5,4% опрошенных.

Вместе с тем, результаты опроса также свидетельствуют о том, что больше всего беспокоят украинцев война на востоке Украины (46,3%) и коррупция (18,7%), меньше всего – состояние окружающей среды (1,1%). По поводу благосостояния населения беспокоится 8,5% опрошенных, по поводу тарифов – 5,6%. Качество здравоохранения беспокоит – 5,3% украинцев, безработица – 5%, возрождение украинской нации – 2,4%, преступность – 1,1%, остальное – 1,7%. Затруднились ответить 4,3% опрошенных.

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Опрос проведен компанией Edison Research с 3 по 6 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса, опрошено 888 человек (793 телефону, 95 лично в селах), погрешность не превышает 3,3%.

Как сообщалось, новости "Сегодня" на канале "Украина" начали уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии украинцев актуальных событий и ситуации в стране.

Напомним, в начале июня результаты опроса социологического центра MUSTLOOK показали, что почти 85 процентов украинцев планируют голосовать на выборах. Участники опроса даже признались, за кого будут отдавать свои голоса.


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Тег выборы, Рада, украинцы, опрос

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Сегодня

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