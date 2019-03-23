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Более пяти тысяч пачек контрабандных сигарет переправили в Украину на плоту

Сегодня, 05:45

Сигареты в общем количестве 5250 пачек правоохранители изъяли

Фото Госпогранслужбы
Фото Госпогранслужбы.
Более пяти тысяч пачек контрабандных сигарет переправили в Украину на плоту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4df/51d/5c94df51d0303.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4df/51d/5c94df51d0303.jpeg Украина Сигареты в общем количестве 5250 пачек правоохранители изъяли

В Одесской области правоохранители задержали украинцев, которые нелегально переправляли в Украину сигареты из Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. 

"Несколько человек в темное время суток с помощью самодельного плавсредства, изготовленного из пенопласта, по каналу Кучурганского водохранилища переправляли пакеты с сигаретами из соседней Молдовы. У берега на территории Украины их ждал автомобиль, в который дельцы загружали нелегальный груз", – говорится в сообщении.

При попытке задержания преступники прибегли к бегству, но впоследствии правоохранители задержали водителя автомобиля. Им оказался 22-летний украинец, житель приграничной территории.

Мужчина был привлечен к ответственности, а сигареты в общем количестве 5250 пачек, предварительно оцененные в 50 000 гривен, правоохранители изъяли.

Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Как мы писали ранее, иностранца, который находился в международном розыске, задержали украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте "Киев" в Международном аэропорту "Борисполь".

Несколькими днями ранее, попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины. Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе, иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику КПП взятку в 3 тысячи долларов, за что и был задержан. 

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Тег сигареты, пограничники, контрабанда

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