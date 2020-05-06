Более ста атак: в СБУ рассказали о новой угрозе от российских хакеров

С начала карантина хакерские группировки массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса.

Служба безопасности Украины, где ранее были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, в течение первого квартала 2020 года нейтрализовала 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19.

"С начала карантина хакерские группировки, в частности, массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса. К е-мейлам на самом деле прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма. Большинство хакерских атак направлены российскими спецслужбами, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов", - отметили в СБУ.

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Как отмечается, всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти двух тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.

По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК).

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"СБУ призывает пользователей не открывать письма с приложениями от неизвестных адресатов, обязательно проверять их с помощью антивирусных программ и соблюдать правила кибергигиены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за период действия карантинных мероприятий СБУ разоблачила более двухсот интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе.

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Как известно, СБУ предлагает продлить запрет на российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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