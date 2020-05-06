Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Последние новости Украины

Более ста атак: в СБУ рассказали о новой угрозе от российских хакеров

6 мая, 12:53

Денис Беспалов

С начала карантина хакерские группировки массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса.

Служба безопасности Украины, где ранее были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, в течение первого квартала 2020 года нейтрализовала 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19.

"С начала карантина хакерские группировки, в частности, массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса. К е-мейлам на самом деле прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма. Большинство хакерских атак направлены российскими спецслужбами, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов", - отметили в СБУ.

Реклама

Как отмечается, всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти двух тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.

По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК).

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 мая

"СБУ призывает пользователей не открывать письма с приложениями от неизвестных адресатов, обязательно проверять их с помощью антивирусных программ и соблюдать правила кибергигиены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за период действия карантинных мероприятий СБУ разоблачила более двухсот интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе.

Реклама

Как известно, СБУ предлагает продлить запрет на российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия СБУ Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 6 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 6 мая и все подробности из регионовУкраина
"Говорила, что видит дочь насквозь": под Харьковом простились с жестоко убитой 13-летней девочкойХарьков
Карантин снова продлили: названа новая дата
Карантин снова продлили: названа новая датаУкраина
Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 мая
Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 маяБизнес
В некоторых областях введут адаптивный карантин: что это значит
В некоторых областях введут адаптивный карантин: что это значитУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...