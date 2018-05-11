Более трех миллионов украинцев выбрали семейных врачей – Минздрав

Уже около трех с половиной миллионов украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Такие данные по состоянию на пятницу, 11 мая, озвучили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы выбирают из более 200 тысяч врачей, зарегистрированных в электронной системе здравоохранения.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области – 404 500. На втором месте Киев (326 020), на третьем – Винницкая область (298 754), на четвертом – Днепропетровская (282 836) и на пятом месте – Донецкая (267 681).

Как известно, 2 апреля в Украине стартовала медреформа. Теперь с врачом нужно подписать декларацию, чтобы получать лечение бесплатно. Государство по этой декларации будет платить доктору за каждого пациента. Чтобы подписать договор с врачом нужно взять с собой к доктору документы и телефон.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что поменяется для врачей и пациентов в 2018 году.

Несколько ответов на ваши вопросы о подписании декларации с врачом.