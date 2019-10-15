Болеют даже мужчины: пять фактов о раке груди

Врачи дали советы, как снизить риск заболевания этим недугом

/ Фото: fdu.org.ua

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Рак груди занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин в мире – ежегодно выявляется более миллиона случаев.

Фонд Рината Ахметова еще в 2012 году запустил программу "Рак излечим", чтобы помогать людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Сегодня мы представляем вашему вниманию пять фактов о раке груди.

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По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, каждую неделю от рака груди умирает около 100 человек. Раком груди болеют даже мужчины. В Украине каждый год от этого недуга умирают около 50 мужчин. В Украине порядка 60% больных раком груди узнают свой диагноз на третьей и четвертой стадиях. Самым эффективным методом диагностики рака груди считается маммография. По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак груди – самый распространенный вид рака среди всех онкологических заболеваний у женщин.

Медики говорят, что снизить риск заболевания этим недугом можно, если следовать трем простым советам:

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Если у вас есть маленький ребенок, кормите его грудью. Лактация – самая лучшая профилактика рака груди .

. Включите в свой рацион зеленый чай, чернику, лук, морковь, капусту и помидоры. Эти продукты нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызывать развитие рака.

Занимайтесь спортом и не курите.

Врачи уверяют, что главная причина высокой смертности от рака груди – поздняя диагностика. Чтобы уменьшить страшную статистику, Фонд Рината Ахметова приобрел и передал Национальному институту рака комплекс "Мобильная женская консультация". Это клиника на колесах, в которой находится два специализированных кабинета: гинекологический с аппаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала и маммологический, где женщинам делают маммографию молочных желез.

Ежегодно обследование в "Мобильной женской консультации" могут проходить до 3500 человек. За время работы мобильной консультации у нескольких десятков женщин был обнаружен рак на ранних стадиях – они успешно прошли лечение и сейчас здоровы.

В рамках программы "Рак излечим" Фонд Рината Ахметова также закупил 15 единиц современного оборудования для 8 областных онкодиспансеров Западной Украины.

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