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Болгария снова разрешила въезд украинцам: названо условие

27 июля, 23:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кроме граждан Украины, послабления также сделаны еще для девяти стран

Болгария, где туризм генерирует 12% ВВП , упростила въезд для граждан восьми соседних стран и двух государств Ближнего Востока при условии, что туристы будут иметь отрицательный тест на коронавирус. Эти правила от Минздрава Болгарии касаются и украинцев, сообщает Reuters.

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Начиная с 30 июля, граждане Украины смогут посетить Болгарию при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия в эту балканскую страну.

С 28 июля Болгария будет принимать граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Израиля, Косово, Кувейта, Молдовы, Северной Македонии, Сербии и Черногории на тех же условиях.

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Болгария пытается восстановить свои черноморские курорты, куда в этом году не смогли прибыть иностранцы из-за пандемии COVID-19.

Напомним, София, начиная с 16 июля, разрешила гражданам Украины въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус, однако после этого в Украине произошел всплеск заболеваемости COVID-19 и послабления для украинцев пришлось немного отложить.

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