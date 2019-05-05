Боли в суставах и сердце: какими последствиями может завершиться укус клеща

Клещи присасываются там, где на коже есть складки

Боли в суставах и сердце. Такими серьезными последствиями может завершиться укус маленького клеща. И как выяснили исследователи, кроме крови, этих насекомых привлекают другие запахи.

Собираясь на природу, на пикник, следует также подумать о том, какие продукты брать с собой. Так, клещей привлекает запах яблок и бананов.

Владислав Левченко заразился болезнью Лайма от клеща. Лечение было длительным, поскольку болезнь диагностировали уже на второй стадии. Клещ укусил киевлянина за ногу во время пикника в парке. Повреждены нерв. Поэтому нога немеет после больших физических нагрузок. Врачи говорят, за последние 10 лет клещей на территории Украины значительно больше.

"Если 10-15 лет назад укус клеща – это был, такой знаете, эксклюзивный случай, то в связи с потеплением климата отмечается перемещение клещей с Кавказа и так далее, с более теплых краев на север", – говорит хирург Виктор Сидоренко.

Именно исследователи паукообразных утверждают, что клещей привлекают определенные запахи.

Прячутся кровопийцы в кустах той же сирени и высокой траве. Клещи присасываются там, где на коже есть складки. Обычно под коленями, в паху, под мышками и на голове под волосами. И, одеваясь на пикник, надо учесть, что по телу человека эти существа движутся снизу.

"Если есть возможность, то штаны заправить в носки, рубашку заправить в штаны, на голову надеть шляпу. Надевайте светлую одежду, так как на светлой одежде легче увидеть насекомое", – советует эксперт.

Однако после каждой прогулки, добавляет врач, необходимо тщательно просматривать одежду и все тело, а также шерсть и кожу животных. А отпугивают кровососов современные препараты-репелленты и давно всем известный вьетнамский бальзам "Звездочка".

О клещах, сезон которых набирает обороты, существует ряд утверждений, прав­­дивых лишь отчасти или ошибочных полностью. Та­­кое незнание в ряде случа­­ев может дорого обойтись здоровью. Мы подготовили ТОП-10 самых опасных мифов о клещах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить от клещей домашних питомцев.

Смотрите видео, какие болезни переносят клещи:

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